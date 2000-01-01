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Продукция компании «Лесинтер» из сибирской лиственницы

Спрос на отделочные пиломатериалы из сибирской лиственницы не снижается благодаря особым свойствам, которыми обладает этот природный материал. Плотность древесины лиственницы выше, чем у всех видов хвойных деревьев, а её смола действует как антисептик, подавляя разрушительную деятельность бактерий и насекомых.

Лиственница используется для приготовления лекарственных средств и биологически активных добавок к пище. Фитонциды, которые выделяет лиственничная древесина, создают здоровый микроклимат в жилых помещениях, способствуют нормализации артериального давления и укрепляют иммунную систему.

Заготовка леса производится в экологически чистых районах Северного Урала и Западной Сибири, что исключает содержание в древесине тяжёлых металлов и других компонентов промышленных выбросов. Районы, где произрастает сибирская лиственница характеризуются значительными сезонными перепадами температур. Дерево, выросшее в таких условиях, стойко переносит летнюю жару и зимние холода до -60°С без растрескивания и ухудшения внешнего вида. Плотная древесина, пропитанная природной смолой не только устойчива к влаге, но и упрочняется под её воздействием. Старинные деревянные дома строили на лиственничных фундаментах или сваях, если местность была болотистой. Сваи забивались в топкий грунт и, упрочняясь во влажной среде, лиственница служила не одну сотню лет.

Механическая прочность материалов из этого уникального дерева позволяет использовать его не только для отделочных работ, но и для изготовления несущих элементов зданий.

 В магазине компании «Лесинтер» можно купить материалы от производителя для наружной и внутренней отделки домов из лиственницы:

  • вагонку штиль;
  • палубную, террасную и половую доску;
  • планкен прямой и скошенный;
  • блок – хаус;
  • клееные материалы.

Заказ на пиломатериалы из сибирской лиственницы оформляется после регистрации на сайте — просто поместите выбранный товар в корзину и следуйте инструкциям по оформлению. Цена каждого вида погонажных изделий приведена в прайс – листе, который доступен для скачивания в формате PDF или XLS. Мы также готовы оказать бесплатную консультационную помощь по вопросам применения отдельных видов пиломатериалов и их выбора. Для связи с консультантом можно воспользоваться городским многоканальным телефоном 8 495 127 06 70 (Москва), или позвонить на мобильный номер +7 903 796 70 25 .


Вагонка штиль
Доска пола из лиственницы
Имитация бруса
Клееный брус
Клееный щит
Крепеж
Палубная доска
Планкен прямой
Планкен скошенный
Террасная доска из лиственницы
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